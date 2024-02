Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamț este un derby pentru play-off-ul Ligii 2 și pentru promovare, crede Stejărel Vișinar, căpitanul moldovenilor.

"Avem o șansă foarte mare să promovăm, ținând cont că sunt opt echipe care nu au drept de promovare (n.r. - CSM Reșița, CSM Alexandria, CS Comunal Șelimbăr, Corvinul Hunedoara, CSA Steaua, CS Tunari, CSM Slatina și CSC Dumbrăvița). Dacă reușim să câștigăm trei meciuri din cele patru rămase, cred că intrăm 100% în play-off.

În play-off am avea o șansă foarte mare, pentru că acasă jucăm un fotbal foarte bun, am dominat toate echipele care au venit la Piatra Neamț. Poate nu am câștigat toate meciurile, dar am dominat adversarele și am practicat un joc foarte frumos. Cred că avem șanse foarte mari să promovăm, dacă începem cu o victorie împotriva Chiajnei", a declarat Vișiniar pentru Sport.ro.

Clasamentul Ligii 2, după 15 etape jucate:

1. 1599 Șelimbăr 32p (+9)

2. Corvinul Hunedoara 31p (+12)

3. Unirea Slobozia 31 p (+9)

4. CS Mioveni 26p (+9)

5. AS FC Buzău 25p (+2)

6. Viitorul Pandurii Tg. Jiu 23p (+2)

7. CSA Steaua 22p (+11)

8. Concordia Chiajna 22p (+9)

9. Ceahlăul Piatra Neamț 22p (+8)

10. Csikszereda 22p (+1)

11. Chindia Târgoviște 21p (+9)

12. CSM Reșița 20p (+0)

13. CSM Slatina 20p (+0)

14. CSC Dumbrăvița 19p (-1)

15. CFC Argeș 18p (+2)

16. Metaloglobus 18p (-5)

17. CS Tunari 12p (-15)

18. Unirea Dej 10p (-18)

19. CSM Alexandria 8p (-14)

20. Progresul Spartac 1p (-30)

* Echipe notate cu roșu nu au drept de promovare în Liga 1, din cauza formei de organizare, fiind entități de drept public.

Programul etapei a 16-a a Ligii 2:

Joi (22 februarie)

Chiajna - Ceahlăul (19:00)

Sâmbătă (24 februarie)

Dumbrăvița - Slobozia (11:00)

Hunedoara - Slatina (11:00)

Reșița - Steaua (11:00)

Mioveni - Alexandria (11:00)

Tunari - Unirea Dej (11:00)

Chindia - Metaloglobus (11:30)

Duminică (25 februarie)

Progresul Spartac - FC Buzău (14:00)

Viitorul Tg. Jiu - Șelimbăr (17:00)

Luni (26 februarie)

Csikszereda - Argeș (16:00)

Foto - CSM Ceahlăul Piatra Neamț (FB), Gabriel Chirea