Marius Croitoru surprinde! Pe ce loc o pune pe FCSB în lupta cu Rapid și CFR Cluj

Fostul antrenor de la FC Botoșani, FC U Craiova și FC Argeș spune că lupta la titlu este departe de a fi încheiată și vede posibilă varianta ca Rapid să câștige campionatul, chiar dacă diferența față de liderul FCSB este acum de 7 puncte.

Marius Croitoru: "Ordinea celor mai bune loturi este Rapid, CFR, FCSB. FCSB trăiește din ce realizează Coman și Olaru"

Croitoru crede că Rapid are cel mai bun lot din România, iar FCSB s-ar clasa abia pe locul 3, după CFR Cluj. Tehnicianul este de părere că liderul "trăiește" din evoluțiile lui Florinel Coman și Darius Olaru și nu are o bancă de rezerve solidă.

"Dacă luăm în considerare ultimele meciuri, meciul cu Botoșani nu va fi ușor pentru FCSB. Botoșani arată bine în acest an. Într-adevăr, FCSB e echipa sezonului, dar să ținem cont că vine Rapidul din spate foarte bine - și ca joc, și ca rezultate și ca lot. Sunt 7 puncte între ele, dar înjumătățite înseamnă un meci direct și încă un rezultat nefavorabil FCSB-ului, iar FCSB va juca două meciuri cu CFR și două meciuri cu Rapid în plaay-off. Șanse reale de a se schimba liderul există.

Dacă ne uităm la ce înseamnă Rapid pe Giulești, e greu de făcut calcule. Practic, cu echipele puternice, Rapaid n-a avut adversară în Giulești. Ei s-au împiedicat cu echipe mai puțin importante.

Acum îmi place CFR ce joacă. Între Rapid și FCSB, e clar că FCSB are un avantaj din punct de vedere valoric individual. De la mijloc în sus, FCSB stă foarte bine, iar statisticile arată acest lucru. Mă refer la evoluțiile lui Coman și Olaru și e clar că vor avea probleme când vor lipsi. Din punct de vedere numeric, Rapid are un avantaj, are un lot mai numeros, aproape valoric titulari cu rezerve, ceea ce nu e valabil la FCSB. De pe bancă nu prea are cine să-i înlocuiască pe Coman și Olaru.

Consider că plecarea lui Compagno a lăsat un gol mare la FCSB. Una e să ai un atacant pe care te poți baza oricând și alta e să nu-l ai deloc. Andrea e o pierdere pentru campionatul din România.

Lotul CFR-ului este foarte bun. Ordinea celor mai bune loturi ar fi Rapid, CFR, FCSB. FCSB trăiește foarte mult din ce realizează jucătorii ofensivi și nu are alții de valoarea lor. Celelalate echipe au și rezerve. Uitați-vă la Rapid cine intră de pe bancă: Petrila, Funsho, Ioniță. La CFR, la fel", a spus Marius Croitoru, la Digisport.

Cu patru etape înainte de finalul sezonului regulat, FCSB este lider, cu 55 de puncte. Rapid și CFR Cluj completează podiumul, cu 48, respectiv 45 de puncte.

Meciul FCSB - FC Botoșani se joacă luni, de la ora 20:00, în runda cu numărul 27 din Liga 1.