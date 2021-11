Are 17 ani, poate juca la patru naționale și este dorit de Milan, Juventus, Atletico și Chelsea!

Mohamed-Ali Cho, în vârstă de 17 ani, este în momentul de față unul dintre jucătorii tineri cei mai interesanți pentru marile cluburi europene.

Pentru serviciile vârfului lui Angers se bat deocamdată AC Milan, Juventus Torino, Atletico Madrid și Chelsea.

La 17 ani, Cho are un sezon și jumătate bifat în Ligue 1, unde a debutat în vara anului trecut. Iar clubul francez a stabilit prețul de început al licitației: 10 milioane de euro.

A jucat deja pentru Anglia și Franța

Cho este eligibil pentru patru naționale: Franța, țara natală (pentru care a debutat în acest an la naționala Under 21), Anglia (unde a crescut și pentru care a jucat la categoriile Under 15 și Under 16), Coasta de Fildeș (țara de origine a tatălui) și Maroc (țara de origine a mamei).

”Sunt conștient de toate opțiunile pe care le am, rămâne să vedem pe viitor”, spunea atacantul la începutul acestui an.