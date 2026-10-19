Ionuț Radu, peste Jan Oblak și Thibaut Courtois în Spania! Românul e liderul portarilor din La Liga

Potrivit agenției EFE, citată de Mundo Deportivo, internaționalul român a încasat doar 7 goluri în primele 9 etape ale actualului sezon din La Liga. Cu această medie, titularul din poarta grupării din Vigo are cifre superioare față de Jan Oblak (8 goluri primite), Thibaut Courtois (9 goluri primite) și Antonio Sivera (10 goluri primite).

În istoria clubului Celta Vigo, doar trei alți portari au reușit să își adjudece trofeul „Zamora” la finalul stagiunii: Santiago Cañizares (1992-1993), Pablo Cavallero (2002-2003) și José Manuel Pinto (2005-2006).

Ionuț Radu și-a păstrat postul de titular în echipa pregătită de Claudio Giráldez, atât în campionat, cât și în Europa League, chiar dacă în această vară clubul l-a împrumutat pe turcul Altay Bayındır de la Manchester United. În partida disputată duminică pe teren propriu, contra celor de la Alavés, românul a menținut rezultatul în prelungirile meciului, când a blocat șuturile expediate de Lucas Boyé și Mariano, evitând egalarea.