Ionuț Radu, peste Jan Oblak și Thibaut Courtois în Spania! Românul e liderul portarilor din La Liga

Ionuț Radu, peste Jan Oblak și Thibaut Courtois în Spania! Românul e liderul portarilor din La Liga La Liga
SPORT.RO
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Ionuț Radu traversează o formă sportivă excelentă la Celta Vigo și conduce în clasamentul pentru trofeul „Zamora”, devansând portari de la Atletico sau Real Madrid.

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Potrivit agenției EFE, citată de Mundo Deportivo, internaționalul român a încasat doar 7 goluri în primele 9 etape ale actualului sezon din La Liga. Cu această medie, titularul din poarta grupării din Vigo are cifre superioare față de Jan Oblak (8 goluri primite), Thibaut Courtois (9 goluri primite) și Antonio Sivera (10 goluri primite).

În istoria clubului Celta Vigo, doar trei alți portari au reușit să își adjudece trofeul „Zamora” la finalul stagiunii: Santiago Cañizares (1992-1993), Pablo Cavallero (2002-2003) și José Manuel Pinto (2005-2006).

Ionuț Radu și-a păstrat postul de titular în echipa pregătită de Claudio Giráldez, atât în campionat, cât și în Europa League, chiar dacă în această vară clubul l-a împrumutat pe turcul Altay Bayındır de la Manchester United. În partida disputată duminică pe teren propriu, contra celor de la Alavés, românul a menținut rezultatul în prelungirile meciului, când a blocat șuturile expediate de Lucas Boyé și Mariano, evitând egalarea.

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Ionuț Radu, integralist în ciuda ezitărilor de la debut

Transferat gratis în vara anului 2025, după încheierea contractului cu formația italiană Venezia, portarul român a avut un început dificil în Spania. Greșelile comise în meciurile amicale cu Braga și Vitória Guimarães, dar și faptul că a primit gol în primele 12 etape ale sezonului 2025-2026 au ridicat semne de întrebare. Cu toate acestea, antrenorul Claudio Giráldez l-a menținut în poartă, iar Radu a fost integralist în ediția trecută de campionat, contribuind la a doua calificare consecutivă a echipei în Europa League.

„Fiecare meci în La Liga este o lecție. Acum îi cunosc mai bine pe adversari și asta se observă și în meciuri.

La Vigo am găsit continuitatea pe care nu am avut-o în perioada din Italia. Acolo am legat multe împrumuturi când aparțineam de Inter Milano, iar asta, în final, te penalizează pentru că nu ai o stabilitate”, a spus Ionuț Radu.

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