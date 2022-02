Antrenorul pe care Șumudică l-a înlocuit la Malatyaspor îl atacă pe antrenorul român: „A distrus totul!” 

Ultimele experiențe ale lui Marius Șumudică, Rizespor, CFR Cluj și Yeni Malatyaspor, au fost departe de așteptările avute. Tehnicianul nu a reușit să își atingă obiectivele, iar în ultimele două situații a părăsit cu scandal cele două cluburi.

Adus pentru a o salva pe Yeni Malatyaspor de la retrogradare, Șumudică a avut un start bun, însă pe parcurs jocul echipei, măcinat de problemele de la club, dar și de cele din lot, s-a deteriorat, iar de acolo a izbucnit un real conflict. Malatya se află pe ultimul loc în Turcia și riscă să retrogradeze.

Atac dur al antrenorului pe care Marius Șumudică l-a înlocuit



În luna octombrie, oficialii lui Malatyaspor l-au înlocuit pe Irfan Buz, cel care se afla atunci pe banca tehnică a echipei, cu Marius Șumudică. Antrenorul turc a analizat mandatul antrenorului român, criticând modul în care s-a comportat.

„Când ai trei înfrângeri în Super Lig, al patrulea meci devine o finală. Am adus nume speciale precum Ozan Tufan și Irfan Can Kahveci în fotbalul turc. Un antrenor își dorește asta.

Înainte să semnezi cu o echipă trebuie să știi ce se întâmplă acolo, situația echipei respective. Șumudică a preluat echipa și după ce au câștigat două meciuri a zis: 'Am o echipă incredibilă!' Când rezultatele au încept să se înrăutățească, a distrus totul”, a declarat Irfan Buz citat de cotidianul turc Fanatik.

16 meciuri a stat Marius Șumudică pe banca lui Yeni Malatyaspor, timp în care echipa a avut 3 victorii, 3 remize și 10 înfrângeri.

Marius Șumudică, prima reacție după ce a fost demis de la Malatyaspor



”Da, am aflat şi eu că am fost demis. E o decizie unilaterală a clubului, s-or gândi că va fi mai bine. Nu e nicio problemă, dar nu vreau ca lumea să fie indusă în eroare. Eu nu am primit niciun ban de peste trei luni şi nici acum nu mi s-a dat nimic. Am văzut că mi s-ar fi plătit restanţele, dar e fals!

Eu aveam biletele cumpărate ca să ne întoarcem, împreună cu secunzii, în Turcia, dar mi s-a transmis că am fost demis. Cum ziceam, sper ca fără mine Malatyaspor să se salveze. Este un oraş frumos, cu nişte suporteri admirabili şi ar fi păcat ca anul viitor să nu fie în Super Lig. Conducerea a făcut însă greşeli foarte, foarte mari”, a declarat Marius Șumudică, conform Digi Sport.