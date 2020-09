S-a stabilit recordul pentru cea mai batrana linie de atac din istorie! In ciuda varstei, au pierdut doar la limita!

Etapa a 18-a din prima Liga Japoneza a stabilit un record mondial.

Kawasaki Frontale (locul 1) si Yokohama FC (locul 14) s-au intalnit intr-un duel din J1 League, meciul terminandu-se cu scorul de 3-2. Oaspetii au aliniat cea mai batrana linie de atac din istoria fotbalului, jucatorii insumand varsta de 125 de ani. Daisuke Matsui (39 de ani), Shunsuke Nakamura (42 de ani) și Kazuyoshi Miura (53 de ani), au fost cei 3 jucatori din atacul Yokohamai.

Kazuyoshi Miura este cel mai batran fotbalist din lume, pe data de 11 ianuarie a acestui an semnand al 35-lea contract din cariera profesionista. La semnarea intelegerii acesta a declarat: "N-am uitat sa ma bucur de fotbal, voi face tot posibil pentru a putea sa contribui la fiecare victorie".

Miura joaca la Yokohama din 2005 si a ajutat sezonul trecut echipa sa promoveze. El este un jucator emblematic pentru Japoniei, jucand in 89 de partide si inscriind 55 de goluri. Acesta s-a retras din nationala acum 20 de ani.

Shunsuke Nakamura este recunoscut pentru modul in care executa loviturile libere. Acesta a devenit primul fotbalist japonez care a inscris in Liga Campionilor. Acesta are si un asteroid denumit dupa numele lui, 29986 Shunsuke. Este o legenda in Japonia si a ramas in amintirea fanilor lui Celtic, acolo unde a evoluat timp de patru sezoane.

Cel de-al treilea atacant, Yuji Senuma este un jucator care nu a reusit performante notabile. Acesta a evoluat in primele doua ligi din Japonia si nu a jucat in strainatate.

???? They're starting! The iconic trio of Shunsuke Nakamura, Daisuke Matsui & King Kazu ???? is in the @yokohama_fc starting lineup today for the match against league leaders @frontale_staff! https://t.co/nx6QYsXfDE — J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) September 23, 2020