Asa ceva nu vezi in fiecare zi! Ce poate sa faca o VADUVA pe sicriul sotului decedat. MILIOANE de oameni au ramas cu gura cascata

Pe internet a devenit viral comportamentul extrem de ciudat al unei femei din Ecuador la inmormantarea sotului.

Milioane de persoane din intreaga lume au vizionat filmul in cauza si s-au minunat vazand-o pe femeie urcata pe sicriu si dansand in mod energic in stilul "twerking", care presupune miscari energice ale posteriorului.

Imbracata intr-o bluza neagra, singurul detaliu care are de-a face cu doliul, vaduca suferinda n-a tinut cont de faptul ca e filmata, dezlantuindu-se pe ritmul unei melodii reggae, incurajata fiind si de cateva persoane aflate in preajma. Scena halucinanta s-a produs in orasul Marabi din Ecuador, iar din cate se pare decedatul ar fi fost asasinat intr-o reglare de conturi.

Tweet Ecuador TWERKING Citeste si: