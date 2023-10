Fotbalistul argentinian a debutat în premieră pentru Albiceleste în 2007, pentru naționala U20. În 2008, Di Maria a fost selecționat în lotul pentru Olimpiadă, unde a înscris golul câștigător în finala cu Nigeria pentru a aduce a doua medalia de aur consecutivă la J.O. a Argentinei.

După o carieră impresionantă, de 16 ani la naționala Argentinei, Angel Di Maria a făcut anunțul pe care fanii sud-americani nu ar fi dorit să îl audă: ”O să părăsesc echipa națională a Argentinei după Copa America. Este un capitol încheiat pentru mine. L-am îmbrățișat pe Messi și i-am spus că sunt recunoscător că am avut ocazia de a juca alături de el la un club, să îl văd în fiecare zi.”

???? Ángel Di Maria: “I will leave Argentina national team after Copa América — it’s over for me”, told Todo Pasa. ????????

“I hugged Messi at PSG and told him: the only thing I'm grateful for is to have been able to play with you in a club, to be able to see you every day”. ❤️✨ pic.twitter.com/Pa37yaJEzQ