Ange Postecoglou a găsit explicația pentru umilința suferită de Tottenham: ”Nu am avut curaj!”

Radu Drăgușin a fost rezervă neutilizată, iar Postecoglou i-a trimis în centrul apărării pe Cristian Romero și pe Micky van de Ven. Newcastle s-a distrat pe teren propriu și a dominat ambele reprize. Golurile ”Coțofenelor” au fost marcate de Alexander Isak (minutele 30 și 51), Anthony Gordon (minutul 32) și Fabian Schar (minutul 87).

Reacția lui Ange Postecoglou după Newcastle - Tottenham 4-0

Ange Postecoglou, antrenorul lui Tottenham, a vorbit despre prestația slabă a echipei sale și a explicat unde s-a făcut diferența pe teren. Tehnicianul australian consideră că elevii săi nu au știut cum să profite de momentele în care au avut posesia și le-au permis gazdelor să își impună jocul.

Antrenorul lui Radu Drăgușin a arătat cu degetul și spre greșelile individuale care au dus la golurile marcate de către cei de la Newcastle.

”Cei de la Newcastle au fost foarte buni, au meritat să câștige. Noi nu am intrat deloc în joc. Încă de la startul partidei, am simțit că le-am permis să impună ritmul jocului. Nu ne-am luptat deloc pentru controlul jocului și am plătit pentru asta.

Nu are niciun sens să ne pară rău acum, urmează un alt joc în două săptămâni, trebuie să ne pregătim bine. Nu este pentru prima dată când ni se întâmplă acest lucru și nu va fi ultima oară. Este parte din acest proces de creștere, uneori este dureros. Trebuie să acceptăm și să ne pregătim pentru următoarea provocare.

Le-am permis să dicteze ritmul jocului, golurile au venit ca urmare a greșelilor noastre, nu am avut curaj când am avut posesia.

Anul acesta unii jucători au înțeles că putem fi foarte periculoși când avem mingea, dar azi ne-am ferit de acest lucru. Când faci asta, permiți ca jocul să se desfășoare în termenii stabiliți de Newcastle, iar când se întâmplă acest lucru, este dificil să mai revii, mai ales când nu joci acasă”, a spus Ange Postecoglou.

Rivalul lui Radu Drăgușin, nota 2 în meciul cu Newcastle

Cristian Romero a primit nota 3 pentru prestația sa din meciul cu Newcastle. Argentinianul a fost criticat de presa britanică.

”Argentinianul este cunoscut pentru faptul că este grăbit și a arătat asta din plin pe St James’ Park. A intervenit inutil și i-a permis lui Isak să își creeze spațiu pentru primul gol al partidei. A primit cartonaș galben pentru o intervenție întârziată în a doua repriză”.

Micky van de Ven a primit cea mai mică notă din partea celor de la 90min.com. Olandezul a primit nota 2 pentru prestația de coșmar avută în fața ”Coțofenelor”.

”O primă repriză de coșmar pentru olandez, care a alunecat de două ori la fazele de construcție de la două dintre golurile celor de la Newcastle. Nu a fost mai bun nici după pauză, când Isak l-a depășit clar la golul trei. A avut o zi pe care trebuie să o uite”.