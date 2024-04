Probleme pentru Radu Drăgușin la Tottenham! Spurs vrea să transfere un alt fundaș central

Internaționalul român a fost mai mult pe banca de rezerve la noua sa echipă și a jucat titular doar în două partide. Situația ar putea deveni din ce în ce mai grea pentru fotbalistul român.

Tottenham vrea să îl transfere pe Mohamed Simakan

Presa din Marea Britanie anunță că Tottenham vrea să transfere în vară un nou fundaș central, pe vedeta celor de la RB Leipzig, Mohamed Simakan, fotbalistul care le-a stârnit interesul și celor de la Newcastle.

GiveMeSport susține că fotbalistul are o clauză de reziliere de 70 de milioane de euro care va intra în vigoare în această vară, iar Simakan ar fi interesat de un transfer în Premier League.

35 de milioane de euro este cota de piață a lui Mohamed Simakan, conform Transfermarkt.

Sursa citată a transmis că deocamdată RB Leipzig nu își face griji că fundașul ar pleca în vară, deoarece nemții consideră că ”sunt la adăpost” datorită clauzei de reziliere.

Victor Becali a dat verdictul despre Radu Drăgușin

Victor Becali a vorbit despre Radu Drăgușin și a menționat că fundașului central îi trebuie timp pentru a se impune la gruparea din eșalonul de elită al Angliei.

”Îi trebuie timp lui Drăgușin. Nu, gata, a jucat Drăgușin, a înscris un jucător de lângă el... Nu! Și nu am niciun motiv să-l laud eu pe Drăgușin. E un băiat tânăr, are o concurență foarte, foarte mare. Joacă, are concurență cu poate doi dintre cei mai buni fundași centrali din Europa, nu e ușor.

Oamenii când aruncă cu milioanele așa, eu cred că știu ei ce fac. Dacă au milioanele înseamnă că știu și ce fac cu ele”, a spus Victor Becali într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.