Alertă și în Franța după atacul terorist de la Bruxelles! Ce se întâmplă cu meciul Franța - Scoția din această seară

Ministrul de interne Gérald Darmanin a anunţat dublarea forţelor mobilizate cu ocazia meciului amical Franţa-Scoţia de marţi seară de pe Stade Pierre-Mauroy, lângă Lille, informează news.ro.

Acest anunţ este consecinţa atentatului comis luni seară la Bruxelles de un terorist islamist.

Un suspect a fost neutralizat marţi, când ministrul de interne belgian Annelies Verlinden a confirmat moartea atacatorului de la Bruxelles, Abdessalem Lassoued, în urma unui schimb de focuri cu poliția.

Meciul Franța - Scoția este programat la ora 22.00.

L'auteur de l'attentat terroriste à Bruxelles a été identifié et est décédé. Nous remercions les services de renseignement et de sécurité ainsi que le parquet pour leur intervention rapide et décisive hier soir et ce matin.