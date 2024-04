Acuzațiile antrenorului lui Al Nassr după ultimul derapaj al lui Cristiano Ronaldo! Portughezul a vrut să îl lovească pe arbitru

La scorul de 2-0 în favoarea lui Al Hilal, Cristiano Ronaldo și-a pierdut cumpătul după un duel cu Mohammed Al Bulaihi și l-a lovit pe jucătorul lui Al Hilal cu cotul în zona pieptului. Arbitrul Mohammed Al Hoish a scos cartonașul roșu, lucru ce l-a enervat și mai tare pe Cristiano Ronaldo, care a ridicat pumnul spre central.

Luis Castro, antrenorul lui Al Nassr, a reacționat după incidentele în care a fost implicat Cristiano Ronaldo. Tehnicianul lusitan l-a acuzat pe Mohammed Al Bulaihi că a simulat în fața centralului Mohammed Al Hoish, lucru ce a provocat eliminarea starului lui Al Nassr.

De altfel, Castro a făcut trimitere la faptul că de-a lungul acestui sezon, Cristiano Ronaldo a fost în mai multe rânduri provocat de oponenții de pe teren sau de fanii echipelor adverse.

Nu de puține ori lusitanul a ieșit în evidență prin gesturile nepotrivite făcute la adresa suporterilor. Aceste lucruri i-au adus și o suspendare cvintuplului câștigător al Balonului de Aur.

”Este dificil să vorbim despre incidentul în urma căruia Ronaldo a primit cartonașul roșu. Am văzut multe videoclipuri de-a lungul sezonului în care Cristiano a fost provocat, iar după ce am văzut mai multe filmări, este clar că Ronaldo nu a făcut nimic să merite să fie eliminat. Jucătorul advers a simulat în fața arbitrului”, a fost reacția categorică a lui Luis Castro, conform essentiallysports.com.

Acum, gesturile lui Cristiano Ronaldo vor ajunge pe masa celor de la Comisia de Disciplină, iar starul portughez s-ar putea alege cu o suspendare destul de mare.

Cristiano Ronaldo red card. Is this his first red card for violent conduct?

Off the top of my head I think he had one in the Prem with a kick out pic.twitter.com/nKQvshi8nz