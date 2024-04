Reacția specialistului în arbitraj, după ce Cristiano Ronaldo a primit ”roșu” și a fost gata să îl lovească pe arbitru

Al Hilal s-a calificat în finală după ce a învins-o pe Al Nassr cu scorul de 2-1. În ultimul act, Al Hilal o va întâlni pe Al Ittihad.

Mai întâi, Ronaldo a văzut cartonașul galben pe finalul primei reprize, după ce golul marcat de Otavio a fost anulat, însă, după ce Al Hilal și-a trecut în cont două goluri în a doua repriză prin Al Dawsari (minutul 61) și Malcom (minutul 72), partida a devenit din ce în ce mai tensionată, iar cu câteva minute înainte de final, Ronaldo a cedat nervos.

Vizibil iritat după un duel cu Mohammed Al Bulaihi, Ronaldo și-a lovit adversarul cu cotul în zona pieptului, iar centralul Mohammed Al Hoish i-a arătat direct cartonașul roșu. Acest lucru l-a enervat și mai tare pe starul portughez, care a ridicat pumnul spre arbitru. În cele din urmă, Ronaldo a părăsit terenul și l-a aplaudat ironic pe arbitrul meciului.

Conform jurnalistului Walid Al-Farraj, chiar dacă Ronaldo a primit cartonașul roșu în meciul din Supercupa Arabiei Saudite, acesta va fi suspendat la următorul meci din campionat.

”Regulamentul spune că suspendările sunt transferate din Supercupă în campionatul intern. Acest lucru înseamnă că Ronaldo va fi absent la meciul cu Al Fayhaa, din etapa a 28-a din campionat”, a spus Al-Farraj.

Specialistul în arbitraj Samir Othman susține pe de altă parte că fotbalistul portughez va primi o suspendare de cel puțin două meciuri, având în vedere că acesta a avut un ”comportament jenant” în fața arbitrului, pe lângă lovitura aplicată adversarului său.

Othman a explicat că toate gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în meciul cu Al Hilal sunt suficiente ca cei din Comisia de Disciplină să dicteze o suspendare mai mare pentru fotbalistul portughez.

Cristiano Ronaldo red card. Is this his first red card for violent conduct?

Off the top of my head I think he had one in the Prem with a kick out pic.twitter.com/nKQvshi8nz