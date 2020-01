"A pariat si pe liga a 3-a din Romania!" Un nou caz care zguduie lumea fotbalului! Un antrenor din campionatul Scotiei a recunoscut ca e dependent de pariuri si s-a autodenuntat! Ce pedeapsa a primit

Un antrenor din campionatul Scotiei a recunoscut ca este dependent de pariuri.

Antrenorul celor de la Hamilton, Brian Rice, a recunoscut ca este dependent de pariuri si s-a autodenuntat la Federatia Scotiana de Fotbal. Acesta a pariat de sute de ori in decursul ultimilor 4 ani, fiind mai mult un impatimit al pariurilor online. Antrenorul in varsta de 56 de ani a fost amendat cu suma de 100.000 de lire si a primit o suspendare de 16 luni, insa pedeapsa ar putea fi redusa datorita faptului ca s-a autodenuntat. Antrenorul paria pe meciuri din Costa Rica, San Marino, dar si pe meciuri din Liga a 3-a din Romania.

"A recunoscut ca a pariat pe meciuri obscure din Costa Rica, San Marino si liga a treia din Romania. De asemenea, a mai pariat pe meciuri din Australia, Turcia si Germania, chiar si campionatul feminin sub 19 ani din Iran. Putem spune ca era in stare sa parieze pe orice. Brian nu s-a folosit de cunostintele sale din fotbal pentru a face bani din pariuri. Este adevarat, a pariat si pe meciurile din Anglia si Scotia, insa de fiecare data a ales meciuri neimportante. S-a simtit neputincios in aceasta lupta cu dependenta, asa ca a ales sa ceara ajutorul", a declarat Colin McGoowan, presedintele celor de la Hamilotn pentru Sunday Mail.

Hamilton se afla pe locul 11 in prima liga din campionatul Scotiei.