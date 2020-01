A infruntat nationala lui Kim Jong-un la Phenian si are sanse sa ajunga la CM 2022 cu o nationala asiatica

Un fost component al “Generatiei de Aur” este selectioner al tarii in care Siria, Palestina si Israel duc un razboi neoficial.

In iunie 2019, Liviu Ciobotariu a fost numit selectioner al Libanului, cu un staff din care fac parte secundul Jamal Taha si antrenorul cu portarii Wahid Fattal. Romanul se afla in plina campanie de calificare la Cupa Mondiala 2022 si la Asian Cup 2023. Momentan, libanezii se afla pe locul al treilea in Grupa H, cu 8 puncte acumulate, dupa 5 meciuri jucate, fiind surclasati de Turkmenistan (9 puncte, 5 meciuri) si Coreea de Sud (8 puncte, 4 meciuri), dar aflandu-se inaintea reprezentativelor din Coreea de Nord (8 puncte, 5 meciuri) si Sri Lanka (0 puncte, 5 meciuri). Pana acum, Libanul a pierdut si a remizat cu Coreea de Nord (0-2, deplasare / 0-0, acasa) si a invins Turkmenistanul (2-1, acasa) si Sri Lanka (3-0, deplasare). Nationala condusa de Ciobotariu mai are de disputat partide cu Turkmenistan (31 martie 2020, deplasare), Sri Lanka (4 iunie 2020, acasa) si Coreea de Sud (9 iunie 2020, deplasare), ultima fiind probabil decisiva pentru calificarea la competitia gazduita de Qatar.

Din lotul “Cedrilor” nu fac parte jucatori cu nume, multi din cei selectionati evoluand in competitia interna la echipe precum Al Ansar FC, Al Ahed FC, Nejmeh SC, Shabab Sahel FC sau Safa SC. Alaturi de capitanul Hassan Maatouk, stranierii sunt vedetele echipei, acestia fiind Joan Oumari (FC Tokyo), Robert Alexander Melki (Al Khor), George Felix Melki (AIK Stockholm), Hilal El Helwe (SV Meppen), Omar Chaaban Bugiel (Sutton United) sau Mohamad Kdouh (Bashundhara Kings).

In vara anului trecut, romanul a plecat de la FC Botosani, dupa ce a castigat play-out-ul, pentru un salariu mult mai consistent in Levant, dar a reusit doar un rezultat modest la prima competitie la care a participat, echipa sa terminand pe locul al patrulea grupa din cadrul West Asian Football Federation Champioship 2019, dupa Iraq, Palestina si Yemen, dar inaintea Siriei.

UN FIU L-A FACUT BUNIC LA 43 DE ANI, ALTUL ESTE TITULAR LA DINAMO

Pe plan personal, fostului component al „Generatiei de Aur” ii merge excelent. Fiul sau, Denis Ciobotariu, este component al reprezentativei U21 a Romaniei si este titular la Dinamo, pentru care a jucat 20 de meciuri si a marcat 2 goluri in acest sezon. Celalalt fiu al sau a facut fotbal si a fost arbitru, dar s-a lasat si are un baietel de 5 ani, in timp ce sotia sa, Carmen, are mai multe afaceri de succes in Bucuresti.

Liviu Ciobotariu a jucat ca fundas central la FC National, Pandurii Tg. Jiu, Dinamo, Standard Liege, Mons si Royal Antwerp, iar ca antrenor le-a pregatit pe FC National, Dunarea Galati, CS Otopeni, International Curtea de Arges, Pandurii Tg. Jiu, CF Braila, Dinamo, Poli Iasi, FC Vaslui, ASA Tg. Mures (vicecampion Liga 1, 2014-2015), Al Faisaly si Al Tai (ambele, Arabia Saudita) si FC Botosani. El are 32 de selectii la nationala Romaniei, pentru care a inscris in doua goluri, fiind convocat intre 1997 si 2001. Cu „tricolorii” a participat la CM 1998 si Euro 2020.

LIBANUL, DE LA CIVILIZATIA FENICIANA LA RAZBOAIE CIVILE SANGEROASE

In antichitate, Libanul a fost leaganul puternicii civilizatii feniciene, dar apoi a fost cucerit de arabi, s-a aflat sub conducerea Imperiului Otoman, a fost pus sub mandat francez dupa Primul Razboi Mondial, Beirutul fiind numit atunci „Parisul Orientului”, si si-a castigat independenta in 1943. Candva una dintre perlele Orientului Apropiat, tara a fost distrusa de Razboiul Civil Libanez (1975-1990), care a spulberat prosteritatea si linistea tarii. In ultimii ani, tara a fost prinsa in conflictul dintre Hezbollah si Israel, dar a fost inundata si de refugiatii palestinieni si sirieni. De asemenea, mai multe proteste violente au zdruncinat tara, in 2007, 2011-2012 si 2019, ultimele, numite „Tax Intifada”, ducand la demisia premierului Saad Hariri pe 29 octombrie, apoi la revenirea asupra deciziei dupa doar doua saptamani, dupa ce guvernul sau a incercat anul trecut sa echilibreze bugetul prin impunerea unor impozite marite, printre care cele pentru carburant, tutun si aplicatiile online, precum WhatsApp, dar oamenii au iesit in numar mare pe strazi.