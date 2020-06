A fost la un pas de transferul carierei dupa ce a fost DAT AFARA de maghiari! Unde poate ajunge acum Gicu Grozav

Gicu Grozav ar putea sa obtina un transfer in Croatia.

Romanul este dorit de Slaven Belupo, formatie care se afla pe locul 7 in clasamentul primei ligi croate. Desi este departe de a prinde un loc in cupele europene, clubul spera sa obtina semnatura lui Grozav cu atat mai mult cu cat si iubita acestuia, handbalista Sorina Tirca, va juca la echipa croata Podravka.

Gicu Grozav este liber de contract acum, despartindu-se de echipa maghiara Kisvarda in perioada pandemiei. La sfarsitul lunii martie, el a incalcat ordinele conducerii clubului, plecand in Romania, astfel ca ungurii i-au desfacut contractul. In aceeasi situatie se afla si Iasmin Latovlevici.

In varsta acum de 29 de ani, Gicu Grozav a mai jucat in cariera sa la Unirea Alba Iulia, Standard Liege, U Cluj, Petrolul Ploiesti, Terek (Rusia), Dinamo, Karabukspor (Turcia), Bursaspor (Turcia) si Kisvarda (Ungaria).