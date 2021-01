"A facut o minune si ii oferi un salariu mai mic?" Un fost jucator pregatit de Sumudica a izbucnit! "E lipsa de respect!" Ce spune de ruptura dintre antrenor si Gaziantep

Marius Sumudica s-a despartit recent de Gaziantep, in ciuda faptului ca a dus echipa pana pe podiumul clasamentului.

Despartirea lui Sumudica de Gaziantep l-a socat si pe Geraldo Alves, fost fundas central care a lucrat cu antrenorul roman la Astra Giurgiu.

Geraldo Alves spune ca este nedrept ce i s-a intamplat lui Sumudica la Gaziantep si crede ca ar fi meritat mai mult respect pentru rezultatele impresionante pe care le-a reusit:

"Daca i-au oferit mai putin decat a castigat pana acum, cred ca e o lipsa de respect fata de el! El a facut o minune si tu ii oferi un salariu mai mic? Daca ei au dat bani pentru niste jucatori, de ce n-au bani si pentru un antrenor?

Sumudica a potentializat foarte mult jucatorii de acolo, inclusiv romani. A luat echipa de la retrogradare si a facut-o sa se bata la titlu, mi se pare o minune! De asta spun ca mi se pare lipsa de respect ce a facut presedintele. El a facut lucruri mari pentru echipa, e ceva incredibil! In Turcia, se vorbea mai mult de Sumudica decat de antrenorii lor", a spus Geraldo Alves pentru Gazeta.

Geraldo Alves: "Nu-l vad pe Sumudica in Romania! El deja a ridicat nivelul"

Fostul fundas portughez spune ca niciun club din Romania nu si-l mai poate permite pe Marius Sumudica:

"Cred ca poate merge in Arabia Saudita, dar poate merge si in Turcia. E unul dintre antrenorii cu posibilitati sa antreneze prin Europa. Nu-l vad in Romania, cred ca niciun club din Romania nu mai poate plati un asemenea antrenor, el deja a ridicat nivelul. Trebuie sa continue in strainatate", a mai spus Geraldo.