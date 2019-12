700 000 de euro PE O MANA! Aroganta de DIAMANT a lui Ronaldo in Dubai: a purtat un inel de LOGODNA pentru fete la intalnirea cu seicii!

Cristiano Ronaldo si-a petrecut weekendul la Dubai, unde a castigat pentru a 6-a oara la rand titlul de 'Jucatorul anului' la gala Globe Soccer Awards.

Inaintea evenimentului, portughezul a luat parte la o conferinta. A venit imbracat casual, insa n-a omis detaliile de lux. Ronaldo a avut la mana stanga bijuterii in valoare de 700 000 de euro! Pe langa ceasul Rolex de 400 de mii de euro, Cristiano a purtat pe degete doua inele: unul de logodna, in valoare de peste 200 000 de euro, si unul mai 'modest', de numai 60 000!



Ceasul purtat de Cristiano, GMT-Master Ice e cel mai scump produs vreodata de Rolex. Are aur alb de 18 karate si e batut cu sute de diamante de 30 de karate!