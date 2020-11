VIDEO CUTREMURATOR! Momentul in care Grosjean iese DIN FLACARI dupa accidentul care a ingrozit lumea! Cateva fractiuni de secunda sunt diferenta dintre VIATA SI MOARTE! Care e starea pilotului

Bolidul lui Grosjean a luat foc dupa ce s-a izbit la viteza uriasa de un parapet metalic.

Accidentul s-a produs in startul MP de Formula 1 al Bahrainului. Grosjean (34 de ani) i-a luat fata rusului Kvyat, care nu l-a mai putut evita si l-a lovit! Monopostul lui Grosjean a intrat cu peste 220 de kilometri pe ora in bariera metalica si a spulberat-o. Masina Haas s-a rupt in doua si a luat foc instant!

Desi vorbim despre una dintre cele mai cumplite imagini vazute vreodata pe circuit, Grosjean a scapat doar cu rani superficiale. A iesit pe picioarele sale din masina, iar echipa de interventie a reusit sa stinga flacarile care-l acoperisera in doar cateva secunde. Combinezonul s-a aprins, insa Grosjean a fost 'stins' la timp. Materialul din care e facut costumul de concurs e proiectat sa reziste mai bine de 30 de secunde la flacari.

Grosjean a fost ars pe maini si a ajuns la spital. Medicii dau asigurari ca recuperarea sa va fi rapida. Intr-o postare publicata pe conturile sale de socializare online, Grosjean asigura ca 'va scrie in curand mesaje' cu mainile aflate acum in tratament. Doar cateva fractiuni de secunda au facut diferenta dintre moarte si viata pentru pilotul francez, spun expertii.

Atentie, imagini cu puternic impact emotional!