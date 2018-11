Sotia lui Schumacher RUPE TACEREA la 5 ani de la accident! Mesaj de ULTIMA ORA despre marele pilot

La aproape 5 ani de la teribilul accident de ski, sotia lui Schumacher trimite un mesaj public pentru prima data.

Corinna Schumacher, 45 de ani, a tinut sa-i multumeasca unui cantaret german care a compus o melodie in onoarea lui Michael, intitulata "Born to fight".

"Iti multumesc sincer pentru mesaj, e un dar foarte frumos ce ne ajuta in aceste momente dificile. Aceste mesaje dragute si cuvinte bine intentionate sunt un sprijin important pentru familia mea. Stim cu totii ca Michael este un luptator si nu va renunta niciodata", i-a scris Corinna muzicianului Sascha Herchenbach.

Muzicianul a fost coplesit de raspunsul sotiei lui Schumacher. "Nu ma asteptam sa primesc un raspuns, am fost coplesit. Scrisoarea era scrisa de mana chiar de Corinna. Mi-a multumit pentru cadou si mi-a transmis ca o ajuta pe ea si pe familia ei in aceste momente dificile", a povestit barbatul in revista Bunte.