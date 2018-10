Si-a luat ADIO de la Schumacher si anunta cu tristete: "E un capitol incheiat!" Veste proasta pentru fanii legendei F1

Fostul manager al lui Schumacher le da o veste proasta fanilor pilotului german.

Michael Schumacher nu isi va reveni niciodata, crede fostul manager al legendei Formula 1, Will Webber. Acesta spune ca s-a resemnat cu gandul si si-a luat deja adio de la omul alaturi de care a scris istorie in Marele Circ.

"Dupa o lunga perioada de tristete, am reusit sa ii pun capat. Am inchis acest capitol. Am avut cea mai buna perioada impreuna. Am stat alaturi 20 de ani, la bine si la greu.", a spus Webber, potrivit Daily Express.

Webber a pus capat si speculatiilor potrivit carora Schumacher ar fi fost mutat din Elvetia intr-o casa din Mallorca, Spania.

"Michael nu ar fi vrut niciodata sa locuiasca acolo", a spus el.

Recent, familia Schumacher a primit o veste buna, dupa ani intregi de suferinta. Fiul cel mare, Mick, a devenit campion european in Formula 3 si si-a castigat dreptul de a participa in Formula 1.

In decembrie se implinesc 5 de ani de la teribilul accident de ski care l-a trimis pe Michael Schumacher in coma. Acesta si-a revenit dupa sase luni, insa se afla in stare vegetativa la casa sa din Elvetia, de langa lacul Geneva.