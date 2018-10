Lewis Hamilton, aproape de al 5-lea titlu mondial in F1: "Obiectivul meu a fost sa-l egalez pe Senna!" Ce spune despre recordul lui Michael Schumacher

Hamilton poate cuceri titlul mondial cu 3 curse inainte de finalul sezonului.

Lewis Hamilton este la un pas de cucerirea celui de-al 5-lea titlu mondial din cariera - o poate face chiar in acest weekend la Marele Premiu al Statelor Unite. Daca va obtine cu minim 8 puncte mai mult decat Vettel, Hamilton nu va mai putea fi ajuns! Iar cursa din Austin, Texas, i-a priit mereu lui Hamilton, reusind sa o castige de 5 ori in 6 participari.

Acest nou titlu mondial il va apropia pe Hamilton de recordul lui Michael Schumacher, cel care a obtinut de 7 ori titlul mondial. Hamilton nu se gandeste insa la acest lucru: "Sa fiu sincer, nu a fost niciodata obiectivul meu. Am inceput cu dorinta de a-l egala pe Ayrton Senna pentru ca mi-am dorit sa fiu ca el si am reusit acum 2 ani. De atunci este teritoriu necunoscut.

Reusitele lui Michael sunt incredibile si mai este destul pana acolo. Dar voi mai ramane ceva timp aici si voi lucra din greu si voi continua sa face ceea ce fac si sa-mi placa si apoi voi vedea unde ajung. Abordarea pe care am avut-o pana acum a functionat foarte bine.

Desigur ca vreau sa castig in weekend. Asa ca voi avea aceeasi abordare ca de obicei pentru a duce masina acolo unde trebuie sa ajunga in weekend, sunt relaxat si stiu ce am de facut" a declarat Hamilton.