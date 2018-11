"E extraordinar!" Mesaj RAR din partea familiei lui Michael Schumacher! Anunt de ULTIMA ORA 

Managerul lui Michael Schumacher a facut o declaratie rara despre fostul pilot.

Accidentat de 5 ani, Michael Schumacher este tratat in secret de familie in Elvetia, iar fanii vor cu ardoare sa stie ceva despre el. Sabine Kehm, femeia care are grija de imaginea fostului pilot, a lansat un poster Art Deco in memoria carierei legendare a lui Schumacher, iar acesta va fi vandut in scopuri caritabile.

Familia Schumacher a deschis fundatia Keep Fighting, cea care investeste in cauze culturale, edicationale si sanatate publica. Inspiratia pentru fundatie vine de la lupta pe care o da in prezent Michael Schumacher. Pe 31 decembrie 2013, cel mai titrat pilot din Formula 1 s-a lovit la cap si a intrat in coma in urma unui accident de ski. El si-a revenit dupa 6 luni, insa de atunci se afla in stare vegetativa. Familia lui inca mai spera la o recuperare miraculoasa.



"Este un mod extraordinar de a celebra cariera legendara a lui Michael Schumacher, iar posterul este foarte frumos. Suntem incantati de acest parteneriat si speram sa strangem cat mai multi bani pentru fundatia Keep Fighting", a spus Sabine Kehm, managerul lui Michael Schumacher.

Asa arata posterul vandut de fundatia Keep Fighting.