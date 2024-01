Verdictul surpriză al lui Ralf Schumacher: "El e singurul pilot care poate să-l oprească pe Verstappen"

În 2023, Max Verstappen (26 de ani) a câștigat titlul mondial după ce a obținut 575 de puncte! Pe locul 2 s-a clasat colegul său, Sergio Perez (33 de ani), cu 285 de puncte. Red Bull Racing a încheiat, astfel, sezonul cu 860 de puncte în clasamentul constructorilor. Podiumul a fost completat de Mercedes AMG (409 puncte) și Ferrari (406 puncte).

Ralf Schumacher pariază pe Lando Norris

Ralf Schumacher (48 de ani) este fost pilot în Formula 1 și fratele celebrului Michael Schumacher (55 de ani), septuplu campion mondial. Neamțul este de părere că McLaren ar putea fi marea surpriză a sezonului 2024 din Formula 1:

"Cred că Mercedes își revine. Încă mai au mult de recuperat, dar le țin pumnii să fie și mai periculoși în acest an. McLaren ar putea fi un adversar pentru Red Bull Racing.

Sunt un mare fan al lui Oscar Piastri. Mereu se descurcă bine în calificări, nu prea face greșeli, are un început perfect. Desigur, Lando Norris are o carieră minunată până acum. Chiar cred că în acest an el va putea fi singurul pilot care să-i pună probleme reale lui Max Verstappen. Depinde cum se va prezenta mașina, asta e valabil pentru toți piloții", a spus Ralf Schumacher, în podcastul Formula For Success.

Norris deține în acest moment recordul pentru cele mai multe podiumuri obținute în Formula 1, fără să câștige vreo cursă, la egalitate cu Nick Heidfeld. Amândoi s-au clasat de 13 ori pe podium, dar niciodată pe locul 1.

Așteptări mari la McLaren

În 2023, McLaren s-a clasat pe locul 4 în clasamentul constructorilor, după Red Bull Racing, Mercedes AMG și Ferrari. Britanicii mizează și în 2024 pe cuplul Norris - Piastri. Cei doi au contracte asigurate și pentru sezonul 2025, nu doar pentru 2024.

Conducerea are așteptări mari de la cei doi tineri piloți: "Sezonul 2023 nu a început cum ne-am dorit, dar apoi am recuperat într-un mod formidabil. Este meritul echipei. Cred că Lando și Oscar vor reuși să ne ofere momente memorabile și în 2024. Am făcut pași importanți în sezonul trecut, trebuie să rămânem pe această linie", a transmis șeful echipei McLaren, Zak Brown.

Testele pentru noul sezon vor avea loc începând de pe 21 februarie, în Bahrain. Tot în Bahrain va avea loc și prima cursă din 2024. Marele Premiu se va desfășura între 29 februarie și 2 martie. Pe 8 decembrie se va termina campionatul mondial, în Abu Dhabi. Noul sezon al "Marelui Circ" va cuprinde 24 de curse.

Grila de start F1 pentru 2024

Red Bull Racing

• Max Verstappen (contract până în 2028)

• Sergio Perez (contract până în 2024)

Ferrari

• Charles Leclerc (contract până în 2024)

• Carlos Sainz Jr (contract până în 2024)

Mercedes AMG

• Lewis Hamilton (contract până în 2025)

• George Russell (contract până în 2025)

Alpine

• Esteban Ocon (contract până în 2024)

• Pierre Gasly (contract până în 2024, opțiune de prelungire până în 2025)

McLaren

• Lando Norris (contract până în 2025)

• Oscar Piastri (contract până în 2024)

Stake F1 Team Kick Sauber

• Valtteri Bottas (contract până în 2025)

• Zhou Guanyu (contract până în 2024)

Aston Martin

• Fernando Alonso (contract până în 2024)

• Lance Stroll (contract pe perioadă nedeterminată, tatăl său deține echipa)

Haas

• Keving Magnussen (contract până în 2024)

• Nico Hulkenberg (contract până în 2024)

AlphaTauri

• Daniel Ricciardo (contract până în 2024)

• Yuki Tsunoda (contract până în 2024)

Williams

• Alexander Albon (contract până în 2024)

• Logan Sargeant (contract până în 2024)