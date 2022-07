Alexander Albon (Williams) şi Zhou Guanyu (Alfa Romeo), doi dintre piloţii implicaţi în accidentul produs în startul Marelui Premiu al Marii Britanii nu au "răni grave", a indicat Federaţia internaţională de automobilism (FIA), citată de AFP.

Potrivit FIA, cei doi piloţii "au fost verificaţi la centrul medical". Zhou a fost sub observaţie, însă a primit acordul de a părăsi centrul, fiind în afara oricărui pericol, în timp ce Albon "va fi transferat cu elicopterul la spitalul din Coventry pentru examene de precauţie".

Potrivit imaginilor accidentului, monoposturile lui Pierre Gasly (AlphaTauri), George Russell (Mercedes) şi Zhou Guanyu au intrat în contact în apropierea primului viraj.

Monopostul lui Zhou Guanyu s-a rostogolit de mai multe ori, lovindu-se de gardurile care separă pista de spectatori.

Alexander Albon şi Esteban Ocon (Alpine) au fost şi ei implicaţi indirect în accident, maşina Williams lovindu-se de bariere când încerca să încetinească.

La scurt timp după ce a fost 'externat', pilotul chinez a postat un mesaj prin intermediul căruia le-a transmis fanilor că se simte bine.

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0