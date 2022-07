Întreruptă aproape o oră din cauza ciocnirii incredibile, cursa a fost reluată și a oferit momente spectaculoase pe parcurs.

Plecat din pole position, Carlos Sainz Jr. (Ferrari) a reușit să obțină prima victorie din carieră, chiar dacă în timpul cursei a fost depășit pe rând de Max Verstappen (Red Bull) și Charles LeClerc (Ferrari).

Podiumul a fost completat de Sergio Perez (Red Bull), urmat de Lewis Hamilton (Mercedes) care a revenit spectaculos pe final și l-a depășit pe Charles LeClerc (Ferrari).

CONGRATULATIONS, CARLOS! ????

We have ourselves a new race winner! And what a way to do it!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/nZhmBvq4op