Noi vesti despre Michael Schumacher! La ce tratament REVOLUTIONAR este supus la Paris! 

Michael Schumacher a fost transportat ieri in mare secret la un spital din Paris.

Insotit de medici, asistente si securitate, Michael Schumacher a sosit ieri dupa-amiaza la un spital din Paris pentru a fi supus la un tratament revolutionar cu celule stem, informeaza Le Parisien.

Familia pilotului german spera ca profesorul Philippe Menasche, un chirurg specializat in cercetarea celulelor stem va reusi sa-l repuna pe picioare pe marele campion.

Potrivit presei franceze, tratamentul la care este supus Michael Schumacher a fost amanat deja de doua ori din cauza "unei probleme de sanatate neasteptata" pentru Schumacher in perioada verii.

Schumacher a fost consultat de doua ori de profesorul Philippe Menasche in Paris pana acum, insa de fiecare data a fost adus cu elicopterul de la Geneva. Acum o ambulanta cu numere de Geneva l-a adus pe Schumacher la spitaolul Georges Pompidou din Paris.

Potrivit Le Parisien, Schumacher era acoperit cu o panza albastra si inconjurat de o echipa de 10 medici si asistente condusa de profesorul Menasche in momentul in care a intrat in spital, la sectia de cardiologie. Menasche a realizat primul transplant de celule embrionice unui pacient cu insuficienta cardiaca in 2014.

Profesorul Philippe Menasche este cunoscut pentru faptul ca isi programeaza operatiile in primele ore ale zilei pentru ca dupa-amiaza sa se dedice cercetarii. Tratamentul lui Schumacher era programat in luna iulie, insa o problema medicala si concediul medicului Menasche a amanat procedura pana acum.

Michael Schumacher, cosmar de 5 ani!

Michael Schumacher a cazut si s-a lovit la cap la finalul anului 2013 si a petrecut 6 luni in coma indusa. Starea reala a lui Schumacher este un mister total la 5 ani de la accident, insa putinele informatii existente dau conditia sa ca mult mai buna fata de momentul accidentului.

Si detaliile tratamentului urmat de Schumacher in Paris vor ramane secrete din motive de confidentialitate medicala, scrie Le Parisien.

Michael Schumacher e cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1, cu 7 titluri de campion!