Michael Schumacher, veste uriasa: "Sper sa mergem in curand la o cursa de Formula 1!" Noi informatii despre starea pilotului

Seful FIA face noi dezvaluiri despre situatia lui Michael Schumacher.

Jean Todt anunta ca Michael Schumacher, omul alaturi de care a cucerit 5 titluri mondiale la Ferrari, lupta in continuare pentru recuperare dupa accidentul de ski din 2013.



Jean Todt: Schumacher se chinuie in fiecare zi!

"Nu sunt noutati, doar ca Michael se chinuie sa-si imbunatateasca conditia in fiecare zi. Trebuie sa-l acompaniem in aceasta lupta, sa o sprijinim pe sotia sa, Corinna - o femeie fantastica si care are grija de el si de copiii lui. Citesc lucruri incrtedibile despre el si, ca de obicei, cei care stiu ceva nu vorbesc, in timp ce oamenii care nu stiu nimic vorbesc", a spus Todt in La Repubblica. "Sunt uluit ca atunci cand a mers la Paris pentru control la spital, chiar oamenii care trebuiau sa tina secretul medical au vorbit. Este evident ca noi toti cei din jurul lui trebuie sa-l ajutam si sa speram ca vor urma, sa spunem, imbunatatiri continue", a spus Jean Todt.



Jean Todt si Schumacher urmaresc curse F1 impreuna

Seful FIA si fostul sau pilot de la Ferrrari, pastreaza legatura si urmaresc cursele de Formula 1 impreuna.

"Am zis adevarul, urmaresc anumite mari premii la TV alaturi de el, sper ca intr-o zi vom putea merge impreuna la o cursa. Il vad des, ca de obicei, pe el si familia sa. Avem contact zilnic. In aceasta seara voi merge de la Paris la Geneva ca sa-l vad. Stim ca a avut un accident care a lasat urme. Dar asta e o chestiune privata. E normal sa existe interes, e legenda sporturilor cu motor. E normal sa-l iubesti si sa vrei sa stii despre el, dar tine de familia lui sa decida ce vrea si ce nu vrea sa spuna: incearca sa-l protejeze si sa-ai apere viata privata, asa cum isi dorea Michael", a mai spus Todt.

Michael Schumacher, tratament revolutionar la Paris

Michael Schumacher a fost dus luna trecuta la un spital din Paris pentru a fi supus la un tratament revolutionar cu celule stem la celebrul Philippe Menasché.

"Pentru miracole nu sunt competent. Eu si echipa mea nu facem experimente, e un termen abominabil ce nu are loc in medicina. E adevarat ca eu am fost primul care a facut un transplant de celule stem la inima, dar ciclul de teste clinice s-a terminat in urma cu doi ani", a spus Philippe Menasché in cotidianul La Repubblica.