Un angajat al clinicii din Franta, dezvaluiri din interior: "Obisnuia sa testeze pe sobolani, acum vrea sa experimenteze pe Schumacher!"

Schumacher s-a aflat in aceasta saptamana, pentru cateva zile, la un spital din Paris.

Fostul pilot de Formula 1 a fost adus pentru a incerca un tratament revolutionar cu celule stem. Schumacher s-a aflat in grija doctorului Phillippe Menasche, medic aflat in avangarda tratamentului cu celule stem.

"Este aici un chirurg care obisnuia sa testeze pe sobolani. Acum, vrea sa experimenteze pe Schumacher", a declarat pentru presa presa franceza un angajat al spitalului Georges-Pompidou.

In teorie, Michael Schumacher are probleme sa mearga, putine perioade de cunostinta, iar abilitatea de a vorbi este redusa. Acest tratament ar stimula creierul afectat in urma accidentului pentru ca Schumacher sa-si poata recapata aceste functii. "Sper ca stiinta il va ajuta, imi doresc foarte mult ca acest tratament sa aiba succes. Multi oameni pot fi ajutati cu acest tratament in viitor", a mai declarat medicul Anitua.

Michael Schumacher ar fi parasit Franta in cursul zilei de joi.