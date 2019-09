Cum functioneaza tratamentul primit de Schumacher la Paris. Fostul pilot, vizitat de prieteni si copii la spital

Michael Schumacher primeste un tratament revolutionar la Paris in aceste zile.

Dupa 5 ani de chin, familia Schumacher spera in recuperarea fostului mare pilot. Michael Schumacher este supus la un tratament revolutionar cu celule stem ce l-ar ajuta sa-si recapete mersul si vorbirea. Un medic explica ce inseamna noul tratament cu celule stem, despre care se stiu destul de putine in acest moment.

"Fara sa stiu de ce afectiune sufera, e imposibil sa dau un verdict clar. Dar din lucrarile noastre cu celule stem pe animale am aflat ca acestea functioneaza ca transportatoare ale proteinelor catre zone specifice precum creierul. Ele contribuie masiv la vindecarea bolilor degenerative cronice", a spus medicul Eduardo Anitua, specialist in tratamentele bazate pe celule stem in Madrid.



"E ca si cum ar trimite semnale, ceea ce forteaza o reactie a creierului", a mai spus el.

In teorie, Michael Schumacher are probleme sa mearga, putine perioade de cunostinta, iar abilitatea de a vorbi este redusa. Acest tratament ar stimula creierul afectat in urma accidentului pentru ca Schumacher sa-si poata recapata aceste functii. "Sper ca stiinta il va ajuta, imi doresc foarte mult ca acest tratament sa aiba succes. Multi oameni pot fi ajutati cu acest tratament in viitor", a mai declarat emdicul Anitua.

Familia lui Schumacher a apelat la un alt medic din Madrid pentru un tratament experimental, Jesús Vaquero, insa acesta i-a anuntat ca nu poate prelua cazul.

Schumacher a ajuns la medicul Philippe Menasché din Paris, iar asistenta de la spitalul Georges Pompidou recunoaste ca legenda Formulei 1 a ajuns in grija sa. "Da, se afla in departamentul meu. Pot sa va asigur ca este constient", a spus ea catre Le Parisien.

Jean Todt, fostul sef al Ferrari si bun prieten al familiei Schumacher l-a vizitat lui seara pe Michael, precum si fiul fostului mare pilor, Mick. Cei doi veneau de la inmormantarea pilotului Formula 2, Anthoine Hubert, decedat saptamana trecuta in timpul unei curse.