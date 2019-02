Fiul lui Schumacher, REVOLTAT de aparitia unor imagini cu tatal sau: "Nu sunt reale" FOTO

Fiul lui Schumacher a tinut sa clarifice anumite imagini aparute online ca fiind cu el si cu tatal sau, sau cu Michael Schumacher si cu fiica acestuia, Gina Lisa.

In imagini sunt alte persoane, a tinut sa precizeze micul Schumacher. "Aceste poze sunt publicate des pentru ca se presupune ca sunt eu cand eram mic impreuna cu tatal meu. Ca sa clarificam: aceste poze nu sunt cu mine si nici cu sora mea, Gina Lisa. Imi pare rau pentru persoanele din aceste imagini. Pot doar sa apeleze la media ca sa stearga aceste imagini din arhive", a postat Mick pe Twitter.

Nu este clar cine sunt copiii din imaginile cu Schumacher, cel mai probabil mici fani ai celui mai titrat pilot din istoria Formulei 1.

Schumacher a implinit 50 de ani in luna ianuarie si a fost omagiat de familie prin deschiderea unui muzeu.

Conditia lui Schumacher ramane in continuare un mister, la 5 ani de la teribilul accident de ski care l-a aruncat in coma. Familia pilotului a eliberat insa un comunicat in care a dat asigurari ca Michael Schumacher este tratat in cele mai bune conditii, iar milioanele de mesaje primite din partea fanilor ajuta.

"Puteti sa fiti siguri ca Michael se afla pe cele mai bune maini si ca facem tot ce este omeneste posibil ca sa-l ajutam", e mesajul rar al familiei fostului pilot.

These photos are often published because they supposedly show me as a child with my father. To clarify: these pictures here do NOT show me, and neither do they show Gina. I'm sorry for the people in these photos. I can only appeal to all media to remove them from their archives. pic.twitter.com/EvbzjFUArl