Ferrari Show la Monza! Carlos Sainz i-a 'furat' pole-ul lui Max Verstappen în Marele Premiu al Italiei 

Fanii Ferrari sunt în extaz după ce Carlos Sainz a reușit să obțină pole position-ul, în fața campionului mondial en-titre, Max Verstappen, având un timp de 1:20.294. Olandezul va pleca de pe a doua poziție, după ce pilotul iberic de la Ferrari i-a „luat fața” cu 0.013 secunde. Pentru Carlos Sainz va fi al cincilea pole position al carierei, iar rezultatul e cu atât mai special cu cât tocmai ce și-a sărbătorit ziua de naștere.

Colegul lui Sainz, Charles Leclerc, va pleca de pe poziția a treia la Monza, urmat de George Russell de la Mercedes și Sergio Perez, colegul lui Verstappen.

„Voi da ce am mai bun pentru a rămâne pe prima poziție, chiar dacă obiectivul e să rămân pe podium. O sesiune de calificări foarte intensă, în special în Q3, în ultimul tur știam că am șanse să obțin pole-ul, iar în final a ieșit așa cum mi-am dorit. Imediat ce am trecut linia de finish am fost în extaz”, a declarat Sainz conform gazzetta.it.