Formula 1 | Cum arată grila de start în Marele Premiu al Olandei

Verstappen, în vârstă de 25 de ani, liderul autoritar al campionatului, a fost cronometrat în 1 min 10 sec 567/1000. El i-a devansat pe britanicii Lando Norris (McLaren) şi George Russell (Mercedes).

Este al 28-lea pole position din cariera olandezului, câştigătorul ultimelor două ediţii ale Campionatului Mondial, care vizează duminică o a noua victorie consecutivă în acest sezon, ceea ce ar însemna un record egalat.

Condiţiile au rămas dificile pe toată durata calificărilor, cu un amestec de averse la începutul sesiunii şi soare la sfârşit.

Prima linie:

1. Max Verstappen (Olanda/Red Bull)

2. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes)

Linia a 2-a:

3. George Russell (Marea Britanie/Mercedes)

4. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes)

Linia a 3-a:

5. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes)

6. Carlos Sainz Jr (Spania/Ferrari)

Linia a 4-a:

7. Sergio Perez (Mexic/Red Bull)

8. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes)

