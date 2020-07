Dezvaluiri cutremuratoare despre situatia lui Michael Schumacher! Cu ce probleme se confrunta acum zeul din Formula 1

Schumacher a suferit un accident teribil la schi, in urma cu 6 ani.

Viata i-a fost salvata, insa ranile suferite l-au lasat intr-o situatie teribila. Michael nu a mai avut nicio aparitie publica, iar informatiile despre starea lui au fost oferite rar de catre familie si prieteni apropiati.

Fanii lui Michael au inceput sa spere la vesti bune dupa ce sotia sa, Corinna, a spus ca 'lucrurile mari incep cu pasi mici', lasand de inteles ca Michael ar fi mai bine.

Neurochirurgul Nicola Acciari a potolit insa entuziasmul general: "Cand ne gandim la Michael, trebuie sa ne gandim la o persoana mult diferita fata de cea pe care ne-o amintim, cu o structura a organelor, a muschilor si chiar a scheletului deteriorate! Toate sunt urmari ale traunelor pe care le-a suferit la creier."

La inceputul anului, au aparut detalii despre un tratament cu celule stem pe care Schumacher ar fi urmat sa-l faca, insa zvonurile au fost dezmintite de familie.

Mirror scrie ca in acest moment, Michael se confrunta cu complicatii aparute in urma perioadei lungi pe care a petrecut-o in pat. Fostul campion F1 sufera de atrofie musculara si de osteoporoza, iar eforturile medicilor se indreapta acum spre stabilizarea sa.