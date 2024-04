Cele mai urâte momente din viața lui Lewis Hamilton: „Dacă mi-au furat titlul? Evident!”

Într-un interviu recent, pilotul de la Mercedes a dezvăluit că, în opinia sa, titlul i-a fost „furat” în acel moment tensionat de la Abu Dhabi.

Momentul-cheie a fost în cursa din sezonul 2021, când Hamilton era pe cale să-și asigure al optulea titlu mondial, dar o răsturnare incredibilă de situație l-a făcut să piardă trofeul în fața lui Max Verstappen. Decizia controversată a comisarilor de cursă de a permite lui Verstappen să se apropie de Hamilton în urma intervenției safety car-ului și schimbarea pneurilor l-a costat pe britanic titlul mondial.

Într-un interviu, Hamilton și-a dezvăluit gândurile din acel moment tensionat.

"Dacă mi-au furat titlul? Desigur! Știți povestea. Dar cred că a fost un moment foarte frumos, pentru că tatăl meu a fost cu mine și rămân cu asta.

Viața noastră a fost un roller coaster, am fost împreună la greu și la bine. Și în cea mai dureroasă zi din viața mea, el a fost acolo. M-a învățat să stau mereu în picioare, să-mi țin capul sus. Și, evident, m-am dus să-l felicit pe Max, fără să știu impactul pe care îl va avea acel moment.

A fost un moment definitoriu al vieții mele. Chiar mă gândesc la asta, am simțit asta. Nu știam cum o să perceapă alții aşa ceva. În cei 50 de metri pe care i-a făcut (n.r. până la Max Verstappen) mă gândeam dacă să cad la pământ și să renunț… sau dacă mă ridic! Dacă mă uit la un videoclip cu acea cursă, mă doare. Dar sunt împăcat" a spus Hamilton, citat de Marca.

“Was I robbed? Obviously. I mean, you know the story [of the 2021 season]. But I think what was really beautiful in that moment, which I take away from it, was my dad was with me.” – @LewisHamilton.https://t.co/sFZHQVrq3n pic.twitter.com/TpMEFuYBky