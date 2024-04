Această veste a fost confirmată oficial printr-un comunicat emis de Juventus, în care clubul își exprimă recunoștința pentru Finocchiaro.

La doar câteva săptămâni după ce a împlinit 18 ani, Finocchiaro a semnat acest contract important, demonstrând calitățile sale ca jucător și maturitatea sa în teren. El a făcut parte din echipa de tineret a lui Juventus, unde și-a lăsat amprenta prin tehnicitatea sa ridicată, fiind capabil să acopere diverse poziții pe teren.

Finocchiaro a demonstrat constant că poate fi un jucător-cheie pentru echipă, aducând un plus de creativitate în joc. Chiar dacă a marcat doar două goluri în cele 15 apariții, contribuția sa pe teren a fost remarcabilă, făcându-l să iasă în evidență în meciurile în care a intrat ca rezervă

