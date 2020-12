"Suntem prea mici! A dat penalty pentru ca suntem romani!" Balgradean a EXPLODAT la finalul meciului! Ce a spus dupa eliminarea din Europa League

CFR Cluj a pierdut cu Young Boys Berna intr-un meci de infarct si a ratat calificarea in primavara europeana.

Campioana Romaniei a pierdut dupa un final de infarct. Debeljuh a deschis scorul in minutul 87, iar romanii au inceput din nou sa viseze, insa in minutul 90 Balgradean a fost eliminat dupa o simulare a lui Zesiger in careu la un contact cu portarul campioanei. Balgradean iesise sa boxeze balonul, iar jucatorul a sarit la cap.

Arbitrul i-a aratat rosu portarului campioanei pentru proteste, iar Nsame a egalat din penalty, dupa ce Sandomierski nu a reusit sa opreasca sutul puternic, desi intuise directia.

La finalul partidei, Balgradean a explodat de nervi si a declarat ca cel mai probabil arbitrul a dat penalty din cauza ca echipa este din Romania.

"Suntem prea mici, probabil a dat penalty pentru ca suntem romani. Asta este, nu mai putem intoarce rezultatul. E o dezamagire mare in randul echipei, in randul Romaniei. Nu meritam sa pierdem calificare, dar arbitrul a facut sa o pierdem.

Ce schimb? Nu am apucat sa ajung la el, mi-a dat rosu direct. Pentru ce imi dai? Pentru proteste..Ce proteste? Nici nu am ajuns la tine sa ajung sa te intreb.

Suntem prea mici, trebuia sa mearga probabil Elvetia, nu Romania. Dupa aspectul jocului, CFR trebuia sa mearga! E mult mai frustrant pentru ca am jucat si bine.

Probabil ca azi o sa mai stam sa mai povestim si de maine trebuie sa ne gandim la meciul cu Steaua, de duminica.

Nu am apucat sa discut, mister a venit repede in vestiar, ne-a imbarbatat si eu a trebuit sa vin la interviu. Nu stiu daca sunt foarte multe de spus sau de explicat. A vazut toata Romania si toata Europa, cu AS Roma la fel, acum la fel, asta e decisiv. Din pacate pentru CFR, pentru Romania s-a terminat campania europeana.

Am incercat sa il incurajez pe Sandomierski, suntem prieteni foarte buni in afara terenului, pe langa faptul ca suntem colegi. Azi dimineata am facut o analiza video cu jucatorii care bat penalty, stia si el ca acolo va bate, dar a batut destul de bine si asta este, nu ai ce sa ii reprosezi!", a spus Balgradean la finalul meciului.