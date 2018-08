Schimbari de ULTIMA ORA in lotul FCSB: Morutan, OUT, intra Balgradean si iese surpriza Slabu! PRIMUL 11

PRO TV transmite meciul dintre FCSB si Rapid Viena, joi, de la 21:30. Bucurati-va de fotbal!

Balgradean nu va fi apt pentru meciul cu Rapid Viena, iar poarta stelistilor va fi aparata de Andrei Vlad.

Dar ce se va intampla daca Vlad se va accidenta si el in timpul partidei?

"Am inima foarte stransa sa nu pateasca ceva. Daca e sa ai ghinion, se poate accidenta oricand", a spus Dica, ingrijorat, la conferinta de presa de azi.

Prima solutie a lui Dica era un portar de la tineret, Valentin Slabu. Varianta a picat, conducerea FCSB a analizat mai bine si a decis ca Balgradean sa fie luat in lot, in ciuda problemelor medicale. Cu alte cuvinte, daca Vlad se accidenteaza pe durata meciului, Balgradean va intra si va apara intr-un picior.

O alta surpriza de ultima ora este faptul ca Morutan nu va fi in lot pentru returul cu Rapid Viena. Dica prefera sa treaca pe banca jucatori care pot acoperi mai multe zone, in caz ca vor fi probleme pe parcursul jocului, ca Nedelcu (fundas central sau inchizator) sau Ovidiu Popescu (inchizator sau in banda).

Echipa probabila a FCSB: Vlad - Benzar, Planici, Balasa, Stan - Pintilii, Filip - Roman, Tanase, Teixeira - Gnohere