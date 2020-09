"Romania a batut Austria, noi de ce nu am putea sa castigam cu echipa din Macedonia?!" FC Botosani, increzatoare dupa victoriile echipelor nationale!

Valeriu Iftime este mandru de jucatorii pe care FC Botosani i-a dat la nationala U21.

Patronul echipei moldovene a declarat la Pro X ca este fericit de ceea ce vor aduce inapoi la club fotbalistii care au participat la actiunile echipei nationale. El considera ca FC Botosani va fi mai motivata sa se califice in turul 3 preliminar al Europa League, gratie victoriei reusite de nationala de seniori in Austria.

"Suntem plini de premiere la Botosani. Suntem in turul 2 Europa League, avem 3 jucatori la echipa nationala de juniori. E clar ca se intampla ceva interesant la noi la club si sunt foarte mandru de ei.

Pentru Harut sunt bucuros ca exista asa, ca om. Este un copil tare frumos, bun si inteligent. Chindris, Harut si Cimpanu sunt trei jucatori care ii crestem si vrem sa devina fotbalisti cu state de plata bune in echipa nationala. Sper sa poata.

Daca stiu sa joace bine oportunitatea asta, care este rara si extraordinar de importanta, va fi foarte bine pentru ei. Sper sa ii putem ajuta in sensul orientarii lor de a fi seriosi, de a munci continuu si de a trata cu multa atentie fotbalul.

E adevarat ca e o surpriza mai mult decat placuta. Ne-am obisnuit sa ne facem de ras si sa ne lamentam dupa meciuri. Am jucat fotbal mai mult ca niciodata in Austria, am marcat goluri si ne da starea asta de ceva nou pentru fotbalul nostru. Trebuie sa fim fericiti ca lucrurile intra pe un fagas al normalitatii.

Bravo lui Mirel Radoi care este un antrenor bun si asta stiam dintotdeauna! Sunt surprins placut de Adrian Mutu si de atitudinea celor mici, chiar daca nu au avut un adversar greu in ultimul meci, una peste alta am dominat meciurile. E o speranta formidabila ca putem avea echipe nationale cu care sa participam la turneele finale.

Invatam ca putem juca fotbal, ca trebuie sa avem curaj. E o alta atmosfera pe care o aduc cei care vin de la o echipa nationala invingatoare. Ne dau si noua curaj, la nivel de echipa de club. Devine mai sanatoasa ideea ca putem sa ajungem in turul 3. Romania a batut Austria, noi de ce nu am putea sa castigam cu echipa din Macedonia", a declarat patronul lui FC Botosani, Valeriu Iftime, la Ora exacta in sport.