Acasa, dar in deplasare! Moldovenii nu vor putea gazdui meciul din turul 3 preliminar al Europa League! Unde s-ar putea juca FC Botosani - Tottenham

FC Botosani a negociat arena unde ar putea disputa meciul cu Tottenham, daca trece de Shkendija.

Stadionul moldovenilor nu este acceptat de UEFA pentru a gazdui partide din turul 3 preliminar al Europa League. Astfel, oficialii lui FC Botosani s-au vazut nevoiti sa caute o alta varianta pentru disputarea meciului cu Tottenham.

Una dintre variantele acestora a fost Arena Nationala, insa stadionul ar putea fi ocupat de FCSB, daca "ros-albastrii" merg mai departe in Europa League.

Botosanenii s-au reorientat si au ajuns la un acord verbal cu cei de la Ploiesti, pentru a juca pe stadionul "Ilie Oana".

"E o rana care ma doare atat de tare. Am 6 ani de cand ma chinui sa aduc un adversar atat de puternic, un club asa titrat si, din pacate, nu putem juca acasa.

Suntem neatenti la detalii si, din pacate, acest oras nu va putea gazdui un meci cu o echipa cum este Tottenham. Imi pare rau, dar n-am ce face. Modernizarea stadionului depinde de primar. Noi am avut o relatie buna cu cei doi primari, dar din pacate nu s-a schimbat nimic. Totul e la fel ca atunci cand am promovat. Chiar am facut un proiect platit din bani personali, pentru un stadion de 8.000 de locuri, dar nu s-a miscat nimic.

Ca orice om imi fac o strategie. Daca vom trece de macedoneni si va veni Tottenham, cum nu putem juca in turul 3 la Botosani, am avut deja o discutie de principiu sa mergem la Ploiesti. Din pacate, la Bucuresti e ocupat de Gigi Becali, pentru ca probabil acolo joaca FCSB. Prima varianta ar fi fost Arena Nationala", a declarat patronul lui FC Botosani, Valeriu Iftime, potrivit GSP.

Pana la partida cu echipa lui Jose Moutinho, botosanenii trebuie sa treaca, pe 17 septembrie, de Shkendija.