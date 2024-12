Meciul Qarabag - FCSB este programat joi, 23 ianuarie, de la ora 19:45, pe Tofiq Bahramov Stadium din Baku, în runda a șaptea din faza principală Europa League.

Qarabag, 5 înfrângeri în 6 meciuri înaintea duelului cu FCSB



Înaintea meciului cu FCSB, Qarabag este ca și eliminată din Europa League. Azerii au înregistrat o victorie și cinci înfrângeri, iar acum ocupă locul 33 în grupa unică formată din 36 de echipe.



Prestația lui Qarabag din acest sezon este mult diferită față de cea din stagiunea precedentă. Azerii ajungeau până în optimile Europa League în sezonul 2023/2024 și erau eliminați cu greu de Bayer Leverkusen, 4-5 la general, cu două goluri marcate de campioana Germaniei în prelungiri.



Qurban Qurbanov (52 de ani) o antrenează pe Qarabag încă din 2008, a strâns peste 600 de meciuri și a cucerit 16 trofee: 10 titluri și 6 Cupe ale Azerbaidjanului. Tehnicianul, care a primit recent un nou titlu de antrenorul anului în țara sa, a încercat să ofere câteva explicații pentru forma slabă a formației sale din Europa League.



"Sezonul acesta de Europa League a fost o experiență foarte importantă pentru noi. Am pierdut 5 din 6 meciuri și nu cred că este nevoie să insistăm prea mult pe acest subiect, ci să privim pozitiv către viitor.



Astfel de situații se pot întâmpla. În fotbal nu poți performa an de an la același nivel. Am dat tot ce am avut mai bun, însă uneori jucătorii au fost obosiți.



Înțeleg și nemulțumirile fanilor, dar trebuie să spun că noi ne-am dorit mereu să intrăm pe teren și să câștigăm, numai că uneori lucrurile nu au mers cum am vrut noi. În fotbalul de azi, orice echipă poate avea momente de declin. Vedem și în marile campionate astfel de exemple", a spus Qurban Qurbanov, după ultimul eșec din Europa League, 0-1 pe terenul lui Elfsborg.



În campionatul din Azerbaidjan, Qarabag ocupă locul secund, cu 38 de puncte în 15 etape, la o lungime în spatele liderului Araz, care are două meciuri în plus.

De forma slabă a lui Qarabag poate profita FCSB. Campioana României a strâns 11 puncte în primele 6 meciuri și ocupă locul 10 în Europa League.



Rezultatele lui Qarabag în Europa League



Tottenham - Qarabag 3-0

Qarabag - Malmo 1-2

Qarabag - Ajax 0-3

Bodo/Glimt - Qarabag 1-2

Qarabag - Lyon 1-4

Elfsborg - Qarabag 1-0



Luna viitoare, Qarabag va mai juca două meciuri, cu FCSB (23 ianuarie, acasă) și Olympiacos (30 ianuarie, deplasare).