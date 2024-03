După 2-2 în turul disputat la Baku, meci în care azerii au condus cu 2-0 până în minutul 70, Bayer Leverkusen a avut viață grea și pe teren propriu, dar a întors spectaculos meciul și nici nu a mai avut nevoie de reprize de prelungiri.

După 0-0 la pauză, Qarabag a deschis scorul în minutul 58, prin francezul Abdellah Zoubir, fost jucător la Petrolul Ploiești. Azerii au rămas în 10 la doar patru minute distanță, după ce Elvin Cafarquliyev a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault din postura de ultim apărător. Campioana Azerbaidjanului n-a acuzat însă șocul eliminării și a mai marcat o dată prin Juninho, în minutul 67.

Cu 20 de minute rămase și două goluri de recuperat, Bayer Leverkusen a reușit o nouă revenire impresionantă. Mai întâi Jeremie Frimpong a redus din handicap în minutul 72, iar cehul Patrik Schick a reușit o dublă în prelungiri (90+3' și 90+7') prin care a trimis echipa lui Xabi Alonso în sferturile de finală ale Europa League.

Bayer leverkusen 3-2 Qarabag

PATRIK SCHICK HAS GIVEN THEM THE LEAD !!!! pic.twitter.com/SkTB5I0dRq