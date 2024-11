Unul dintre liderii campioanei, Darius Olaru (26 de ani), spune că FCSB s-a obișnuit să joace în zece oameni în Europa League. Asta pentru că și Olaru a încasat un cartonaș roșu în actuala campanie, la Salonic.

Legat de meci, Darius Olaru spune că FCSB ar fi putut să învingă Olympiakos. Cele două au terminat la egalitate pe Arena Națională, scor 0-0:



"Așa și așa, nu sunt total mulțumit. Am început bine a doua repriză, parcă puteam mai mult. Prima repriză nu a fost dintre cele mai bune, dar am intrat montați după pauză. Am discutat, am reglat unele chestii. Parcă puteam mai mult.



Aveam foame de rezultate, știam că este o competiție nouă, cu un format nou. Am început bine acest drum, l-am continuat bine și trebuie să mergem mai departe. Să nu ne mulțumim. Citim presa, vedem calculele, dar eu îmi doresc să forțăm și să intrăm în primele 8. Avem un grup bun, putem face asta. Nu vreau să mă gândesc la cât la sută suntem calificați în momentul ăsta.

Ne gândim la următoarele meciuri de campionat. Să gândim mare la următoarele meciuri din Europa, să forțăm intrarea în primele 8", a declarat Darius Olaru.



Întrebat despre eliminarea atacantului Bîrligea, Olaru a spus: "Parcă suntem obișnuiți să jucăm în zece oameni, a fost și eliminarea mea la Salonic. Am arătat că suntem un grup unit atunci când echipa are nevoie. Arată că echipa are forță. Trebuie să câștigăm orice meciuri vor veni în continuare.

Jucăm până pe 23 decembrie, nici nu știu dacă mai avem vacanță. E meseria noastră, ne place ceea ce facem. Jucăm din trei în trei zile, ne luăm pregătirea fizică din meciuri".

Campioana visează la "primăvara europeană"



FCSB mai are de disputat trei meciuri foarte grele în ultimeleetape din UEFA Europa League:



Hoffenheim - FCSB (12 decembrie)





Qarabag - FCSB (23 ianuarie)





FCSB - Manchester United (30 ianuarie)



În primăvara europeană din UEFA Europa League se califică primele 24 de clasate, potrivit noului sistem. Primele opt clasate se duc direct în optimile de finală. Restul se vor înfrunta în 16-imi.



FCSB a reușit să câștige trei meciuri până acum în faza principală din UEFA Europa League, astfel că are o șansă importantă să termine această faza în primele 24 de echipe.



Rezultate FCSB în Europa League



Iată ce rezultate a obținut până acum FCSB în UEFA Europa League:



Etapa 1: FCSB - RFS 4-1





Etapa 2: PAOK Salonic - FCSB 0-1





Etapa 3: Rangers - FCSB 4-0





Etapa 4: FCSB - Midtjylland 2-0





Etapa 5: FCSB - Olympiakos 0-0