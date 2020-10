ISTORIC! NU SE POATEEEE! Doamne, CE NEBUNIE! THRILLER pentru Milan: au egalat in minutul 122, apoi au avut nevoie de 26 de penalty-uri pentru calificare! Donnarumma A RATAT de la 11 metri

Meci incredibil pentru AC Milan in play-off-ul Europa League!

Italienii au trecut prin mari emotii pentru calificare! Dupa 1-1 la finalul primelor 90 de minute, Milan s-a vazut condusa in prelungiri, dupa reusita lui Gelson Dala. Calhanoglu a egalat din penalty in minutul 122!



Calificarea a fost decisa la 11 metri! Daca ceea ce s-a intamplat in cele doua ore de fotbal, pe gazon, n-a fost suficient, nebunia maxima a venit la penalty-uri! A fost nevoie de 26 de lovituri pentru ca o castigatoarea sa fie stabilita! S-a ajuns la executiile portarilor, iar ambii au ratat! Tensiunea din final s-a vazut la executanti. 7 dintre ultimele 10 lovituri au fost RATATE! Ultimul care a facut-o: Aderllan Santos, astfel ca Milan merge in grupele Europa League!