"Noul antrenor al FCSB-ului?! Gigi Becali...va va spune" :)) Reactia lui Narcis Raducan dupa 0-0 cu Guimaraes! Ce spune despre noul antrenor

FCSB a remizat cu Vitoria Guimaraes la Giurgiu, in prima mansa a Play Off-ului pentru Europa League. Calificarea se decide in Portugalia.

Narcis Raducan: "Maine la 10:15 veti afla numele antrenorului" // "Avem sanse la retur"

"Foarte multumit de atitudinea baietilor. In parte si de rezultat, pentru ca ne asteptam la un meci greu. Vitoria nu a parut o echipa asa puternica si datorita baietilor, pentru ca am inchis bine culoarele, baietii au aruncat mult.

Am avut cateva ocazii de gol, am si marcat, dar reusita a fost anulata. In partea a doua ne-au dominat putin, dar baietii au echilibrat.



Nu s-a schimbat nimic dupa acest joc, avem sanse. Ei vor juca in fata propriilor suporteri, vor iesi probabil la atac.

In principiu, reteta Boleslav, dar impotriva unei echipe mai bune. Trebuie sa fim speculativi.

E un inceput pentru acest sezon.



Maine dimineata la 10:15 vom organiza o conferinta de presa, in care patronul nostru va prezenta noul antrenor. Gigi Becali va spune cine este antrenorul, nu zic eu acum.

Domnul Andronache va ramane in cadrul clubului pentru ca si-a facut datoria cu prisosinta. Vom vorbi cu dansul, cred ca isi doreste sa ramana, nu vad de ce nu ar dori. El si-a castigat dreptul de a fi parte a acestui club.



In plan imediat trebuie sa aducem punct sau puncte de la Medias, apoi sa mergem in Portugalia si sa obtinem o calificare", a spus Narcis Raducan, directorul sportiv al FCSB-ului.