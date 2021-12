Ianis Hagi poate da de Barcelona în Europa League! Lista cu posibilii adversari ai catalanilor

Catalanii sunt în premieră în noul format al competiției și vor juca în șaisprezecimi. Evident, echipa lui Xavi este favorită pentru accederea în faza următoare a Europa League, dar și pentru câștigarea trofeului.

Barcelona face parte din prima urnă valorică la tragerea la sorți care este programată luni. Cel mai bine cotat adversar pe care îl poate întâlni este Napoli, care a terminat pe locul doi grupa de Europa League.

Printre posibilii adversari ai formației de pe Camp Nou se numără și Rangers, echipa lui Ianis Hagi, dar și Lazio, echipa lui Ștefan Radu.

