"Cand revii pe banca?!" Hagi a raspuns intrebarii pe care i-au pus-o MILIOANE de romani. Practic s-a EXCLUS din cursa pentru nationala

Gica Hagi are un plan clar in ceea ce priveste revenirea sa in fotbal!

Hagi exclude sa preia o echipa pana vara viitoare. 'Regele' planuieste sa nu se implice in niciun proiect aflat in derulare. Vrea sa o ia de la 0 cu un plan bine pus la punct, inaintea startului de sezon. Se gandeste sa plece din tara pentru o noua provocare.

"Nu voi reveni pana vara viitoare. Nu vreau sa iau echipe pe drum. Am personalitatea mea, viziunea mea, modul meu de a face lucrurile. Cand am luat echipe de la inceput, am castigat. Cand am facut-o in mijlocul unui sezon, am gresit. Nu am nevoie sa revin acum. Am o munca la academie acum. Imi las lucrurile bine la club, apoi gasesc ceva foarte bun, competitiv, ca sa incerc sa devin cel mai bun si in Europa, de ce nu?", a spus Hagi la Digisport.

Generatia de antrenori din care face si el parte poate ajuta Romania sa treaca la nivelul urmator in fotbal, crede Hagi: "E un grup foarte mare de antrenori foarte buni. Ce are bun Romania pentru un viitor foarte bun: antrenori romani foarte, foarte buni si jucatori. Cred ca suntem vreo 10. Imi place 10, ca eu am purtat 10. Cred ca sunt 10 foarte buni, care pot face lucruri mari pentru fotbalul romanesc. Sunt multi pe afara, dar suntem si in Romania. Suntem si aici! Dan e in Romania, eu sunt aici si mai sunt si altii! E concurenta, lucrul asta e benefic pentru fotbal. Cred ca vom face un proiect foarte bun pentru viitor."