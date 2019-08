FCSB 0-0 GUIMARAES | "Ne-am speriat de ei, dar nu erau de speriat! Avem sanse mari de calificare!" Pintilii dupa 0-0 cu Vitoria: "Mai aducem 3 sau 4 jucatori"

Capitanul Pintilii e bucuros ca stelistii n-au primit gol cu Guimaraes. Dupa cum s-a jucat, Pintilii crede ca rezultatul ar fi trebuit sa fie cu totul altul.

Pintilii se asteapta ca meciul cu Vitoria sa fie un nou inceput pentru FCSB. La echipa vor ajunge noi jucatori in urmatoarea perioada, anunta Pintilii.

"Sa speram ca se intampla asa cum s-a intamplat cu Mlada Boleslav. A avut Coman doua ocazii in prima repriza, pacat ca n-a intrat. La nivelul asta trebuie sa inscrii ocaziile pe care le ai. Ne-am cam speriat de ei, parerea mea. Nu sunt de speriat. Am facut un meci bun, sper sa ne legam si sa jucam de la meci la meci tot mai bine. Daca avem atitudinea si daruirea din seara asta, cred ca vom fi bine de acum incolo. Important e sa formam o familie, un grup unit. Am incercat sa ne apropiem, sa mai stam, sa ne povestim, lucruri care se intampla la orice echipa. Daca tragem unul pentru altul nu avem cum sa nu avem rezultate.

Avem sanse mari de calificare, important e sa marcam. Nu stiu nimic de noul antrneor, nu ne intereseaza. La cate nume s-au vehiculat, cred ca nici Andronache nu mai simte nimic, n-are nicio emotie. Sa fie secret si sa aflam cu totii de la patron, deocamdata nu stim nimic. Vrem calificarea, m-as bucura pentru baietii tineri din vestiar, au nevoie de asemenea meciuri. Sa joci din 3 in 3 zile e ceva senzational. Am inteles ca o sa mai vina jucatori, 3-4, o sa fim si mai multi", a spus Pintilii la PRO TV.