de Dan Chilom

Returul semifinalei din Europa League de pe Gewiss Stadium din Bergamo dintre Atalanta și Marseille pleacă de la scorul de 1-1. Gazdele sunt favorite la calificare, o calificare istorică pentru echipa din nordul Italiei, o formație care este inventată și reinventată an de an de tehnicianul ei.

Numele lui este Gian Piero Gasperini, omul care a pus Atalanta pe harta fotbalului european. Bergamascii sunt implicați în trei obiective extrem de importante pe acest final de sezon. Europa League, finala cupei Italiei și locul de UCL din Serie A. De partea cealaltă, oaspeții de azi, OM, ocupă poziția a noua în Ligue 1, după un sezon foarte slab, iar o finală de Europa League ar fi ceva extraordinar.

Gasperini și Gasset nu s-au mai întâlnit niciodată până la meciul tur, partida care s-a terminat cu rezultatul de 1:1.

Atalanta este favorită caselor de pariuri cu o cotă de 1.70 la victorie, adică 59% șanse de a câștiga partida.

Ambele echipe marchează - cotă 1.75.

Atalanta merge mai departe - 1.45

OM merge mai departe - 2.45

Cel mai pariate scoruri:

1:0 - cota 5.50

1:1 - cota 6.50

2:0 - cota 8.00

⚽️ Gialuca Scamacca are cotă 2.55 pentru a marca.

⚽️ Aubameyang - cotă 2.80 pentru un gol.

Meciul va fi arbitrat de Jesus Gil Manzano

Finală Europa League se va juca pe 22 Mai, la Dublin.

Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri.

