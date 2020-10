"Asta e trendul. Anti-CFR, anti-Petrescu! Nu sunt bun de nimic!" Reactia HALUCINANTA a lui Petrescu dupa ce a calificat-o pe CFR in grupele Europa League

CFR Cluj s-a impus cu 3-1 in meciul cu KuPS din playoff-ul Europa League si a reusit sa se califice pentru al doilea an consecutiv in grupe.

Campioana Romaniei a inceput in forta meciul cu KuPS, deschizand scorul inca din minutul 5 prin Rondon, dupa o faza fixa. Debeljuh a marit diferenta dupa o actiune frumoasa a lui Paun, iar Rondon a facut dubla in a doua repriza tot in urma unei faze fixe. Udoh a inscris singurul gol al oaspetilor, in prelungirile reprizei secunde.

Dan Petrescu s-a declarat multumit de victoria obtinuta, insa a dezvaluit ca s-a temut pe finalul meciului dupa golul lui Udoh. Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit si despre criticile primite pentru declaratiile pe care le face despre adversarii echipei sale. Totodata, Petrescu a vorbit si despre adversarii pe care ar vrea sa ii aiba in grupele Europa League.



"Am avut emotii din minutul 1 pana in minutul 93. Cand au dat ei golul m-am temut ca ne mai da unul si dupa ne facem de ras. Stiam calitatea lor, ca sunt foarte buni la faze fixe. Imi pare rau ca am pierdut concentrarea pe final, nu as fi vrut sa primim acel gol.

Scorul nu arata realitatea din teren, in prima repriza a fost 2-0 putin fortat, noi am avut doua ocazii, ei au avut mai multe, dar fotbalul se joaca pe goluri. Inseamna ca am vrut mai mult ca ei.

Sunt bucuros ca au marcat, sunt doi jucatori la care tin fooarte mult. Cu Debeljuh am stat o ora si am vorbit la mine in vestiar, nu prea intelegea ce vreau eu de la el si astazi a fost aproape perfect. Rondon, in afara ca nu inscria, a jucat foarte bine pana acum.

Nu, nu vom fi apreciati niciodata la adevarata valoare. Asta e trendul, anti-CFR, anti-Petrescu. Nu sunt niciodata bun de nimic, niciodata nu stiu nimic, eu exagerez, eu vorbesc, nu stiu sa antrenez, echipa nu joaca, trei ani la rand asta a fost, rezultatele spun altceva, fiecare are drept, e liber, poate spune ce vrea.

Vreau sa merg la Londra si la Milano daca e posibil, daca nu, echipe cu care sa jucam de la egal la egal si sa ne calificam. Pretentiile sunt mari, indiferent cu cine vom pica, daca ne calificam, inainte de meci suntem favoriti, asa spunem noi, specialistii, daca pierdem, nu suntem buni de nimic. Orice adversar cu care ar vrea si jucatorii nostri, sa fie macar un adversar mare. Mi-as dori o grupa in care sa nu zburam 7 ore, avem si meciuri de campionat.

Va fi foarte greu in campionat sa tinem pasul, mai ales cu Craiova care castiga meci de meci.

Camora e un jucator fantastic, ma bucur foarte mult pentru el. Cei de la nationala vor decide daca el trebuie sa joace sau nu", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa.